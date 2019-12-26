"Бетис" договорился о переходе Аленьи

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"Бетис" договорился о переходе Аленьи

Хавбек "Барселоны" Карлес Аленья, судя по всему, остаток сезона проведет в "Бетисе".

Как сообщает Sport.es, "Бетис" договорился об аренде 21-летнего испанца до конца сезона без права выкупа.

Отмечается, что руководство каталонцев возлагает на Аленью большие надежды в будущем, поэтому отправляют его в другой клуб для получения опыта.

В этом сезоне Аленья принял участие в пяти матчах, однако результативными действиями не отличился.

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