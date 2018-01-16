"Бетис" дома добыл непростую победу над "Леганесом"
В рамках 19-го тура испанской Примеры "Бетис" на своём поле переиграл "Леганес" со счётом 3:2.
"Бетис" – "Леганес" - 3:2
Голы: Тельо, 20 - 1:0, Санчес, 40 - 2:0, Гумбау, 44 - 2:1, Эрасо, 71 - 2:2, Рубен Кастро, 83 (пенальти) - 3:2.
"Бетис": Адан, Гарсия, Амат, Дурмиси, Санчес, Фабиан Руис, Герреро (Тошка, 90), Будебуз (Камараса, 65), Тельо, Гуардадо, Леон (Рубен Кастро, 75).
"Леганес": Куэльяр, Сальдуа, Рауль Гарсия, дос Сантос (Мантовани, 24), Бустинса, Гумбау, Брашанац (Пирес, 62), Рамос (Бовю, 85), Эрасо, Амрабат, Герреро.
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