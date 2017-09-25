"Бетис" дома крупно обыграл "Леванте"

В рамках шестого тура испанской Примеры "Бетис" на своём поле нанёс разгромное поражение "Леванте" со счётом 4:0.

"Бетис" – "Леванте" - 4:0

Голы: Санабрия, 47 - 1:0, Фабиан Руис, 55 - 2:0, Леон, 65 - 3:0, Санабрия, 90 - 4:0.

"Бетис": Адан, Манди, Дурмиси, Барраган (Рафа Наварро, 60), Амат, Санчес (Тельо, 69), Гарсия, Гуардадо, Фабиан Руис, Санабрия, Леон (Матиас Науэль, 77).

"Леванте": Фернандес, Родригес, Робер, Тоньо, Постиго, Барди (Нано, 57), Кампанья (Дукуре, 67), Моралес, Педро Лопес, Алегрия, Иви Лопес (Саму, 57).

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