"Бетис" дома минимально обыграл "Осасуну"
В Севилье завершился последний матч 21 тура испанской Ла Лиги. "Бетис" принимал "Осасуну" и смог добиться минимальной победы со счетом 1:0. Победа позволила хозяевам подняться на 7 строчку в турнирной таблице. Теперь в их активе 30 набранных очков. У гостей осталось 19 баллов, что позволяет им занимать 17 место в чемпионате Испании.
"Бетис" - "Осасуна" 1:0 (0:0)
Гол: Иглесиас, 79 - 1:0
"Бетис": Роблес, Руис (Сидней, 46), Морено, Манди, Эмерсон, Каналес (Гуардадо, 86), Акуоку, Родри (Тельо, 70), Хоакин (Вильям Карвалью, 58), Фекир, Морон (Иглесиас, 58).
"Осасуна": Эррера, Видаль, Давид Гарсия, Унаи Гарсия, Хуан Крус, Монкайола (Мартинес, 84), Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 64), Иньиго Перес (Адриан, 84), Барха (Санчес, 64), Кальери (Гальего, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14