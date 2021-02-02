"Бетис" дома минимально обыграл "Осасуну"

В Севилье завершился последний матч 21 тура испанской Ла Лиги. "Бетис" принимал "Осасуну" и смог добиться минимальной победы со счетом 1:0. Победа позволила хозяевам подняться на 7 строчку в турнирной таблице. Теперь в их активе 30 набранных очков. У гостей осталось 19 баллов, что позволяет им занимать 17 место в чемпионате Испании.

"Бетис" - "Осасуна" 1:0 (0:0)

Гол: Иглесиас, 79 - 1:0

"Бетис": Роблес, Руис (Сидней, 46), Морено, Манди, Эмерсон, Каналес (Гуардадо, 86), Акуоку, Родри (Тельо, 70), Хоакин (Вильям Карвалью, 58), Фекир, Морон (Иглесиас, 58).