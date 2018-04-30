"Бетис" дома переиграл "Малагу"

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"Бетис" дома переиграл "Малагу"

В рамках 35-го тура испанской Примеры "Бетис" в родных стенах оказался сильнее "Малаги".

"Бетис" – "Малага" - 2:1

Голы: Эн-Несири, 20 - 0:1, Дурмиси, 24 - 1:1, Фабиан Руис, 73 - 2:1.

"Бетис": Лопес Галистео, Дурмиси, Амат (Тельо, 81), Фирпо, Барраган, Гарсия, Фабиан Руис, Будебуз (Морон, 56), Санчес (Гуардадо, 68), Манди, Санабрия.

"Малага": Роберто, Эрнандес, Росалес, Диего Гонсалес, Микел, Гонсалес, Ласен, Лестьенн (Саму, 88), Саксесс (Идейе, 77), Ролан (Буэно, 82), Эн-Несири.

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Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
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