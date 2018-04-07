"Бетис" дома побеждает "Эйбар"

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"Бетис" дома побеждает "Эйбар"

В рамках 31-го тура испанской Примеры "Бетис" на своём поле обыграл "Эйбар" со счётом 2:0.

"Бетис" – "Эйбар" - 2:0

Голы: Леон, 21 - 1:0, Арбилья, 50 (автогол) - 2:0.

"Бетис": Дани Хименес, Бартра, Амат, Фирпо, Манди, Гуардадо, Фабиан Руис, Тельо (Рубен Кастро, 82), Будебуз (Санчес, 68), Барраган, Леон (Морон, 62).

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Рамис, Хосе Анхель (Капа, 64), Пенья, Дани Гарсия, Эскаланте (Инуи, 63), Жордан, Леон, Орельяна, Кике (Иван Алехо, 78).

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4 Валенсия 30 62
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6 Вильярреал 30 47
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8 Жирона 30 44
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10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 31 36
14 Эспаньол 30 36
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