"Бетис" едва не упустил победу в матче с "Атлетиком" выигрывая со счётом 3:0
В 16-м туре чемпионата Испании "Бетис" обыграл "Атлетик" со счетом 3:2. Хозяева к 20-й минуте повели в счете с преимуществом в три мяча благодаря хет-трику 38-летнего Хоакина. Впрочем, гости едва не ушли от поражения, отличились Уильямс и Берчиче.
Благодаря победе "Бетис" поднялся на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 22 очка. "Атлетик" с 26-ю очками остался на 6-й позиции.
"Бетис" – "Атлетик" - 3:2 (3:1)
Голы: Хоакин, 2 - 1:0, Хоакин, 11 - 2:0, Хоакин, 20 - 3:0, Уильямс, 44 (с пенальти) - 3:1, Берчиче, 75 - 3:2
"Бетис": Роблес, Эмерсон, Эдгар Гонсалес (Хави Гарсия, 80), Феддаль, Морено, Гуардадо, Хоакин, Лайнес (Каптум, 73), Каналес, Бартра, Морон (Иглесиас, 77).
"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Капа (Ларрасабаль, 82), Унаи Лопес, Кордоба (Нуньес, 46), Сансет (Сан Хосе, 69), Дани Гарсия, Кодро, Уильямс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Хетафе
|16
|27
|5
|Реал Сосьедад
|15
|26
|6
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|15
|22
|11
|Леванте
|16
|20
|12
|Вильярреал
|16
|19
|13
|Бетис
|15
|19
|14
|Реал Вальядолид
|15
|18
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|16
|9
|20
|Леганес
|15
|6