"Бетис" едва не упустил победу в матче с "Атлетиком" выигрывая со счётом 3:0

Теги бетисатлетик бильбао

"Бетис" едва не упустил победу в матче с "Атлетиком" выигрывая со счётом 3:0

В 16-м туре чемпионата Испании "Бетис" обыграл "Атлетик" со счетом 3:2. Хозяева к 20-й минуте повели в счете с преимуществом в три мяча благодаря хет-трику 38-летнего Хоакина. Впрочем, гости едва не ушли от поражения, отличились Уильямс и Берчиче.

Благодаря победе "Бетис" поднялся на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 22 очка. "Атлетик" с 26-ю очками остался на 6-й позиции.

"Бетис" – "Атлетик" - 3:2 (3:1)
Голы: Хоакин, 2 - 1:0, Хоакин, 11 - 2:0, Хоакин, 20 - 3:0, Уильямс, 44 (с пенальти) - 3:1, Берчиче, 75 - 3:2

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Эдгар Гонсалес (Хави Гарсия, 80), Феддаль, Морено, Гуардадо, Хоакин, Лайнес (Каптум, 73), Каналес, Бартра, Морон (Иглесиас, 77).

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Капа (Ларрасабаль, 82), Унаи Лопес, Кордоба (Нуньес, 46), Сансет (Сан Хосе, 69), Дани Гарсия, Кодро, Уильямс.

Не пропустите: Хоакин побил рекорд легенды "Реала" в чемпионате Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны подробности повреждения Бентанкура

Стали известны подробности повреждения Бентанкура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 15 34
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 15 34
3 Севилья Севилья 15 30
4 Хетафе Хетафе 16 27
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
7 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 16 26
8 Валенсия Валенсия 16 26
9 Гранада Гранада 16 24
10 Осасуна Осасуна 15 22
11 Леванте Леванте 16 20
12 Вильярреал Вильярреал 16 19
13 Бетис Бетис 15 19
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
15 Алавес Алавес 16 18
16 Эйбар Эйбар 16 15
17 Мальорка Мальорка 16 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 16 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов