"Бетис" едва не упустил победу в матче с "Атлетиком" выигрывая со счётом 3:0

В 16-м туре чемпионата Испании "Бетис" обыграл "Атлетик" со счетом 3:2. Хозяева к 20-й минуте повели в счете с преимуществом в три мяча благодаря хет-трику 38-летнего Хоакина. Впрочем, гости едва не ушли от поражения, отличились Уильямс и Берчиче.

Благодаря победе "Бетис" поднялся на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 22 очка. "Атлетик" с 26-ю очками остался на 6-й позиции.

"Бетис" – "Атлетик" - 3:2 (3:1)

Голы: Хоакин, 2 - 1:0, Хоакин, 11 - 2:0, Хоакин, 20 - 3:0, Уильямс, 44 (с пенальти) - 3:1, Берчиче, 75 - 3:2

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Эдгар Гонсалес (Хави Гарсия, 80), Феддаль, Морено, Гуардадо, Хоакин, Лайнес (Каптум, 73), Каналес, Бартра, Морон (Иглесиас, 77).

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Капа (Ларрасабаль, 82), Унаи Лопес, Кордоба (Нуньес, 46), Сансет (Сан Хосе, 69), Дани Гарсия, Кодро, Уильямс.

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