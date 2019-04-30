"Бетис" - "Эспаньол" - 1:1 (видеообзор матча 34-го тура Примеры)

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"Бетис" - "Эспаньол" - 1:1 (видеообзор матча 34-го тура Примеры)

Представляем видеообзор матча 34-го тура Примеры между "Бетисом" и "Эспаньолом", который закончился результативной ничьей.

Не пропустите: "Бетис" и "Эспаньол" закончили результативной ничьей в матче 34-го тура Примеры (видео голов) | http://soccernews.ru

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11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
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16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
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