"Бетис" – "Эспаньол" - 3:0 (обзор)

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"Бетис" – "Эспаньол" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 29-го тура испанской Примеры между "Бетисом" и "Эспаньолом".

Не пропустите: "Бетис" на своём поле спокойно разобрался с "Эспаньолом". | http://soccernews.ru

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