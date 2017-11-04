"Бетис" – "Хетафе" - 2:2 (обзор)

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"Бетис" – "Хетафе" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура испанской Примеры между "Бетисом" и "Хетафе".

Не пропустите: "Бетис" спас ничью в матче с "Хетафе". | http://soccernews.ru

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5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 10 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Эспаньол 10 13
11 Хетафе 10 12
12 Леванте 10 12
13 Жирона 10 12
14 Сельта Виго 10 11
15 Атлетик Бильбао 10 11
16 Депортиво Ла-Корунья 10 11
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