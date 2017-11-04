"Бетис" – "Хетафе" - 2:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура испанской Примеры между "Бетисом" и "Хетафе".
Не пропустите: "Бетис" спас ничью в матче с "Хетафе". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|28
|2
|Валенсия
|10
|24
|3
|Реал Мадрид
|10
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|20
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Вильярреал
|10
|17
|7
|Леганес
|10
|17
|8
|Бетис
|10
|16
|9
|Реал Сосьедад
|10
|14
|10
|Эспаньол
|10
|13
|11
|Хетафе
|10
|12
|12
|Леванте
|10
|12
|13
|Жирона
|10
|12
|14
|Сельта Виго
|10
|11
|15
|Атлетик Бильбао
|10
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|10
|11
|17
|Эйбар
|10
|8
|18
|Лас Пальмас
|10
|6
|19
|Малага
|10
|4
|20
|Алавес
|10
|3