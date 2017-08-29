"Бетис" хочет арендовать Рочину у "Рубина"



Испанский полузащитник "Рубина" Рубен Рочина может перейти в "Бетис", сообщает Estadio Deportivo.

По сведениям издания, севильский клуб намерен арендовать футболиста до лета 2018 года, но казанцы требуют за игрока 10 миллионов евро. Пока клубы далеки от соглашения.

В минувшем сезоне 26-летний Рочина провел за "Рубин" 26 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.

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