"Бетис" хочет арендовать Рочину у "Рубина"

Теги рубинбетисрубен рочина

"Бетис" хочет арендовать Рочину у "Рубина"
Испанский полузащитник "Рубина" Рубен Рочина может перейти в "Бетис", сообщает Estadio Deportivo.

По сведениям издания, севильский клуб намерен арендовать футболиста до лета 2018 года, но казанцы требуют за игрока 10 миллионов евро. Пока клубы далеки от соглашения.

В минувшем сезоне 26-летний Рочина провел за "Рубин" 26 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.

Не пропустите: "Спартак" интересуется полузащитником "Рубина". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов