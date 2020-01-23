"Бетис" хочет арендовать вингера "Реала"

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"Бетис" хочет арендовать вингера "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Браим Диас может перейти в другой клуб Примеры, утверждает испанская пресса.

Вариант с подписанием 20-летнего футболиста рассматривает "Бетис", который ищет замену для Кристиана Тельо.

В случае ухода воспитанника "Барселоны" андалусийский клуб постарается арендовать игрока "сливочных" до лета 2020 года с правом выкупа.

В текущем сезоне Браим сыграл за "Реал" всего 5 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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