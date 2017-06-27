"Бетис" хочет избавиться от Зозули

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"Бетис" хочет избавиться от Зозули

Президент "Бетиса" Анхель Харо подтвердил намерение клуба расстаться с форвардом Романом Зозулей, сообщает AS.

По словам босса андалусийцев, украинец не входит в планы нового главного тренера команды Кике Сетьена. Харо добавил, что футболисту уже сообщили о решении клуба.

Стоит отметить, что контракт Зозули с "Бетисом" рассчитан до лета 2019 года.  

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