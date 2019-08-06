"Бетис" хочет купить игрока "Эспаньола" Иглесиаса

"Бетис" готов купить форварда "Эспаньола" Борхи Иглесиаса. Об этом информирует ABC de Sevilla.

По данным издания, 26-летний испанец обойдется клубу в 28 миллионов евро.

Ранее игрок выступал в "Валенсии", "Вильярреале" и "Ла-Роде".

Футболист перешел в "Бетис" летом 2018 года из "Сельты" за 10 миллионов евро. В минувшем сезоне футболист участвовал в 37 матчах, отметившись 17 голами и 5 ассистами.

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