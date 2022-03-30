"Бетис" хочет подписать полузащитника "Баварии"

Фото: твиттер Роки\Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Баварии" Мюнхен Марк Рока привлек интерес "Бетиса", сообщает издание El Desmarque.

По информации источника, испанский клуб хочет арендовать хавбек в ближайшее трансферное окно. Сам Рока не против перебраться в испанский клуб, хотя имеет несколько предложений из Бундеслиги.

Отмечается, что аренда футболиста будет стоить "Бетису" полтора миллиона евро, а право выкупа, которое будет включено в сделку, будет равнять еще 7 миллионам.

Напомним, что "Бавария" приобрела испанца у "Эспаньола" за 25 миллионов евро летом 2020 года.

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