"Бетис" хочет увести Рабьо из-под носа европейских топ-клубов

"Бетис" вступает в борьбу за хавбека ПСЖ Адриана Рабьо.

Как сообщает Diario de Sevilla, испанский клуб уверен, что сможет перехватить футболиста у европейских топ-клубов. Отмечается, что "зелено-белые" готовят игроку огромный бонус за подписание соглашения. Также Рабьо получит 50 процентов от следующей своей перепродажи.

Напомним, что предстоящим летом у Рабьо истекает срок соглашения с ПСЖ и игрок давно отказался от продления контракта, за что был сослан в дубль.

В минувшем сезоне Рабьо провел 20 игр, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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