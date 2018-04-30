"Бетис" хочет вернуть Себальоса

"Бетис" хочет вернуть полузащитника Дани Себальоса, выступающего за мадридский "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, севильский клуб готов заплатить за своего воспитанника 16 миллионов евро.

В этом сезоне 21-летний Себальос сыграл за "Реал" 21 матч и забил 2 гола.

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