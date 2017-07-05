"Бетис" хочет включить в сделку по Себальосу одного из игроков "Реала"

"Бетис" хочет включить в сделку по своему полузащитнику Дани Себальосу одного из игроков мадридского "Реала".

Как информирует AS, 20-летний хавбек "зелено-белых" почти наверняка отдаст предпочтение королевскому клубу перед каталонской "Барселоной". Ввиду этого "Бетис" намеревается заполучить в аренду одного из игроков "сливочных" - опорного полузащитника Маркоса Льоренте или форварда Борху Майораля. Учитывая, что первый входит в планы главного тренера "Реала" Зинедина Зидана на следующий сезон, его появление в Севилье - исключено.

Напомним, Зидан попросил Переса приобрести Себальоса уже на этой неделе. | soccernews.ru