"Бетис" и "Алавес" расписали ничью

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"Бетис" и "Алавес" расписали ничью

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Бетис" сыграл вничью с "Алавесом". Турнирное положение команд не изменилось. "Бетис" остается на 8-м месте, а "Алавес" - на 6-м.

"Бетис" - "Алавес" 1:1

Голы: Ло Чельсо, 15 - 1:0, Марипан, 28 - 1:1

"Бетис": Лопес, Бартра, Феддаль, Барраган (Санчес, 68), Манди, Ло Чельсо, Вильям Карвалью, Лайнес (Морон, 75), Каналес, Хесе (Леон, 64), Гуардадо.

"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте (Марин, 59), Химо Наварро, Марипан, Вакасо (Ману Гарсия, 59), Пина, Инуи (Ролан, 83), Брашанац, Хони Родригес, Кальери.

Предупреждения: Дуарте (9), Гуардадо (12), Каналес (44), Лайнес (73), Манди (83).

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