"Бетис" и "Алавес" расписали ничью
В рамках 24-го тура испанской Примеры "Бетис" сыграл вничью с "Алавесом". Турнирное положение команд не изменилось. "Бетис" остается на 8-м месте, а "Алавес" - на 6-м.
"Бетис" - "Алавес" 1:1
Голы: Ло Чельсо, 15 - 1:0, Марипан, 28 - 1:1
"Бетис": Лопес, Бартра, Феддаль, Барраган (Санчес, 68), Манди, Ло Чельсо, Вильям Карвалью, Лайнес (Морон, 75), Каналес, Хесе (Леон, 64), Гуардадо.
"Алавес": Пачеко, Лагуардиа, Дуарте (Марин, 59), Химо Наварро, Марипан, Вакасо (Ману Гарсия, 59), Пина, Инуи (Ролан, 83), Брашанац, Хони Родригес, Кальери.
Предупреждения: Дуарте (9), Гуардадо (12), Каналес (44), Лайнес (73), Манди (83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леванте
|24
|30
|12
|Леганес
|24
|29
|13
|Эспаньол
|24
|29
|14
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|23
|18