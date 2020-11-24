"Бетис" и "Атлетик" сыграли вничью в матче Ла Лиги
"Атлетик" разгромил "Бетис" (4:0) в матче 10-го тура чемпионата Испании.
В составе хозяев голами отметились Андера Капа, Икер Мунаин и Алехандро Беренгер. Еще один мяч в свои ворота забил Виктор Руис.
"Атлетик" - "Бетис" - 4:0 (2:0)
Голы: Виктор Руис, 9 (аг) - 1:0, Капа, 33 - 2:0, Икер Муниаин, 59 - 3:0, Беренгер, 68 - 4:0.
"Атлетик": Симон, Берчиче (Дани Гарсия, 87), Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Весга, Венседор, Икер Муниаин (Сансет, 70), Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 76), Беренгер (Морсильо, 70), Вильялибре (Лекуэ, 88).
"Бетис": Браво, Сидней, Виктор Руис, Алекс Морено, Эмерсон, Виллиам Карвалью (Лорен Морон, 61), Родригес, Родри (Руибаль, 84), Хоакин (Лайнес, 71), Тельо (Гуардадо, 62), Санабрия (Борха Иглесиас, 62).
"Атлетик" с 12 баллами поднялся на 8 место в Примере. В активе "Бетиса" такое же количество очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14