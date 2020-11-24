"Бетис" и "Атлетик" сыграли вничью в матче Ла Лиги

"Атлетик" разгромил "Бетис" (4:0) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев голами отметились Андера Капа, Икер Мунаин и Алехандро Беренгер. Еще один мяч в свои ворота забил Виктор Руис.

"Атлетик" - "Бетис" - 4:0 (2:0)

Голы: Виктор Руис, 9 (аг) - 1:0, Капа, 33 - 2:0, Икер Муниаин, 59 - 3:0, Беренгер, 68 - 4:0.

"Атлетик": Симон, Берчиче (Дани Гарсия, 87), Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Весга, Венседор, Икер Муниаин (Сансет, 70), Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 76), Беренгер (Морсильо, 70), Вильялибре (Лекуэ, 88).

"Бетис": Браво, Сидней, Виктор Руис, Алекс Морено, Эмерсон, Виллиам Карвалью (Лорен Морон, 61), Родригес, Родри (Руибаль, 84), Хоакин (Лайнес, 71), Тельо (Гуардадо, 62), Санабрия (Борха Иглесиас, 62).

"Атлетик" с 12 баллами поднялся на 8 место в Примере. В активе "Бетиса" такое же количество очков.

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