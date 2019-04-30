"Бетис" и "Эспаньол" закончили результативной ничьей в матче 34-го тура Примеры (видео голов)

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"Бетис" и "Эспаньол" закончили результативной ничьей в матче 34-го тура Примеры (видео голов)

"Бетис" и "Эспаньол" поделили очки в матче 35-го тура чемпионата Испании. 

"Бетис" - "Эспаньол" - 1:1 (0:1)

Голы: Дардер, 37 - 0:1, Феддаль, 90+4 - 1:1. 

"Бетис": Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди (Лайнес, 77), Фирпо, Гуардадо, Каналес (Лорен Морон, 66), Каптум, Ло Сельсо, Хоакин, Хесе (Тельо, 57).

"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес, Дуарте, Л.Лопес, Эрмосо, Педроса, Виктор Санчес, Дардер (А.Лопес, 87), Рока, Мелендо (У Лэй, 74), Борха Иглесиас (Феррейра, 80).

Обе команды набрали по 44 балла и расположились на 11 и 10 месте.

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