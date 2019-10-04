"Бетис" и "Эйбар" расписали мировую
В 8-м туре испанской Примеры "Бетис" сыграл вничью с "Эйбаром".
Таким образом, "Бетис" поднялся на 12-е место, а "Эйбар" - на девятое.
"Бетис" - "Эйбар" 1:1
Голы: Орельяна (пен), 34 - 0:1, Морон, 66 - 1:1
"Бетис": Роблес, Эмерсон, Манди, Бартра, Морено, Хоакин (Тельо, 84), Педраса (Фекир, 57), Каналес, Гуардадо (Лайнес, 90), Иглесиас, Морон.
"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бигас (Техеро, 46), Де Бласис, Эскаланте, Экспосито (Кике Гонсалес, 70), Диоп, Инуи, Орельяна, Кике Гарсия (Шарлес, 87).
Предупреждения: Бигас (9), Каналес (33), Арбилья (57), Эскаланте (65), Техеро (76), Фекир (79), Диоп (80), Манди (88).
Удаление: Эскаланте (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|7
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|8
|Вильярреал
|7
|11
|9
|Эйбар
|8
|9
|10
|Валенсия
|7
|9
|11
|Реал Вальядолид
|7
|9
|12
|Бетис
|8
|9
|13
|Леванте
|7
|8
|14
|Осасуна
|7
|8
|15
|Алавес
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2