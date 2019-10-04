"Бетис" и "Эйбар" расписали мировую

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"Бетис" и "Эйбар" расписали мировую

В 8-м туре испанской Примеры "Бетис" сыграл вничью с "Эйбаром".

Таким образом, "Бетис" поднялся на 12-е место, а "Эйбар" - на девятое.

"Бетис" - "Эйбар" 1:1

Голы: Орельяна (пен), 34 - 0:1, Морон, 66 - 1:1

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Манди, Бартра, Морено, Хоакин (Тельо, 84), Педраса (Фекир, 57), Каналес, Гуардадо (Лайнес, 90), Иглесиас, Морон.

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Бигас (Техеро, 46), Де Бласис, Эскаланте, Экспосито (Кике Гонсалес, 70), Диоп, Инуи, Орельяна, Кике Гарсия (Шарлес, 87).

Предупреждения: Бигас (9), Каналес (33), Арбилья (57), Эскаланте (65), Техеро (76), Фекир (79), Диоп (80), Манди (88).

Удаление: Эскаланте (90).

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