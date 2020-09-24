"Бетис" и "Галатасарай" поборются за трансферную цель "Зенита"

"Бетис" и "Галатасарай" хотят заполучить полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "нерадзурри" готовы отпустить португальца в другую команду, если речь будет идти о полноценной продаже.

Ранее стало известно об интересе питерского "Зенита" к 27-летнему хавбеку.

Мариу в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Локомотив", сыграл 22 матча, забил 1 гол и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость – 13 миллионов евро.

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