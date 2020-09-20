"Бетис" и "Гранада" обыграли своих соперников в чемпионате Испании
В матчах 2-го тура чемпионата Испании "Бетис" уверенно обыграл "Вальядолид", "Гранада" переиграла "Алавес".
"Гранада" - "Алавес" - 2:1 (1:1)
Голы: Сольдадо, 7 - 1:0, Хоселу, 22 - 1:1, Мачис, 79 - 2:1.
"Гранада": Силва, Фулькье, Вальехо, Д.Дуарте, Нева, Гоналон, Эррера (Монторо, 64), Милья (Диас, 90), Сольдадо (Санчес, 84), Мачис (Хорхе Молина, 84), Пуэртас (Кенеди, 64).
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли (Ксимо Наварро, 46), Лежен, Батталья, Понс, Махмуд (Р.Дуарте, 46), Хоселу, Мендес (Гвидетти, 88), Дейверсон, Риоха (Сайнс, 72).
"Бетис" - "Вальядолид" - 2:0 (2:0)
Голы: Фекир, 10 (с пенальти) - 1:0, Виллиам Карвалью, 18 - 2:0.
"Бетис": Браво, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Тельо, 60), Виллиам Карвалью (Акуоку, 90+3), Родригес, Хоакин (Хуанми, 70), Борха Иглесиас (Санабрия, 70).
"Вальядолид": Роберто, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Мойяно (Л.Перес, 14), Фернандес (Санчес, 61), Мичел (Э.Перес, 46), Сан Эметерио, Орельяна, Оскар Плано (Эрвиас, 46), Гвардьола, Рубио (Вайссман, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14