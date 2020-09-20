"Бетис" и "Гранада" обыграли своих соперников в чемпионате Испании

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"Бетис" и "Гранада" обыграли своих соперников в чемпионате Испании

В матчах 2-го тура чемпионата Испании "Бетис" уверенно обыграл "Вальядолид", "Гранада" переиграла "Алавес".

"Гранада" - "Алавес" - 2:1 (1:1)

Голы: Сольдадо, 7 - 1:0, Хоселу, 22 - 1:1, Мачис, 79 - 2:1.

"Гранада": Силва, Фулькье, Вальехо, Д.Дуарте, Нева, Гоналон, Эррера (Монторо, 64), Милья (Диас, 90), Сольдадо (Санчес, 84), Мачис (Хорхе Молина, 84), Пуэртас (Кенеди, 64).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли (Ксимо Наварро, 46), Лежен, Батталья, Понс, Махмуд (Р.Дуарте, 46), Хоселу, Мендес (Гвидетти, 88), Дейверсон, Риоха (Сайнс, 72).

"Бетис" - "Вальядолид" - 2:0 (2:0)

Голы: Фекир, 10 (с пенальти) - 1:0, Виллиам Карвалью, 18 - 2:0.

"Бетис": Браво, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Тельо, 60), Виллиам Карвалью (Акуоку, 90+3), Родригес, Хоакин (Хуанми, 70), Борха Иглесиас (Санабрия, 70).

"Вальядолид": Роберто, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Мойяно (Л.Перес, 14), Фернандес (Санчес, 61), Мичел (Э.Перес, 46), Сан Эметерио, Орельяна, Оскар Плано (Эрвиас, 46), Гвардьола, Рубио (Вайссман, 46).

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