"Бетис" и "Гранада" сыграли вничью, забив три гола в концовке
В матче 29-го тура чемпионата Испании "Бетис" и "Гранада" сыграли вничью со счетом 2:2. В середине первого тайма счет открыл Карлос Фернандес. В концовке встречи равновесие восстановил Серхио Каналес, который реализовал 11-метровый, а еще через несколько минут севильцев вперед вывел Кристиан Тельо. В компенсированное время гостей от поражения спас Роберто Сольдадо.
Благодаря победе "Бетис" остался на 13-м месте в турнирной таблице Примеры. "Гранада" поднялась на восьмую позицию.
"Бетис" – "Гранада" - 2:2 (0:1)
Голы: Фернандес, 29 - 0:1, Каналес, 85 (с пенальти) - 1:1, Тельо, 88 - 2:1, Сольдадо, 90+1 - 2:2
"Бетис": Роблес, Феддаль, Манди, Эмерсон (Барраган, 82), Эдгар Гонсалес (Лайнес, 71), Хоакин (Тельо, 61), Педраса, Гуардадо (Аленья, 61), Каналес, Фекир, Морон (Иглесиас, 71).
"Гранада": Руй Силва, Херман Санчес (Дуарте, 59), Вальехо, Фулькье, Нева, Пуэртас, Этеки, Вико (Мартинес, 74), Азиз, Мачис (Диас, 59), Фернандес (Сольдадо, 74).
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|Команда
|М
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|2
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14