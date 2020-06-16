"Бетис" и "Гранада" сыграли вничью, забив три гола в концовке

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Бетис" и "Гранада" сыграли вничью со счетом 2:2. В середине первого тайма счет открыл Карлос Фернандес. В концовке встречи равновесие восстановил Серхио Каналес, который реализовал 11-метровый, а еще через несколько минут севильцев вперед вывел Кристиан Тельо. В компенсированное время гостей от поражения спас Роберто Сольдадо.

Благодаря победе "Бетис" остался на 13-м месте в турнирной таблице Примеры. "Гранада" поднялась на восьмую позицию.

"Бетис" – "Гранада" - 2:2 (0:1)

Голы: Фернандес, 29 - 0:1, Каналес, 85 (с пенальти) - 1:1, Тельо, 88 - 2:1, Сольдадо, 90+1 - 2:2

"Бетис": Роблес, Феддаль, Манди, Эмерсон (Барраган, 82), Эдгар Гонсалес (Лайнес, 71), Хоакин (Тельо, 61), Педраса, Гуардадо (Аленья, 61), Каналес, Фекир, Морон (Иглесиас, 71).

"Гранада": Руй Силва, Херман Санчес (Дуарте, 59), Вальехо, Фулькье, Нева, Пуэртас, Этеки, Вико (Мартинес, 74), Азиз, Мачис (Диас, 59), Фернандес (Сольдадо, 74).

Не пропустите: "Севилья" из-за автогола упустила победу над "Леванте". | http://soccernews.ru