"Бетис" и "Мальорка" забили шесть голов на двоих

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"Бетис" и "Мальорка" забили шесть голов на двоих

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Бетис" сыграл вничью с "Мальоркой".

"Бетис" по-прежнему занимает 12-е место, а "Мальорка" - 17-е.

"Бетис" - "Мальорка" 3:3

Голы: Эрнандес, 16 - 0:1, Каналес (пен), 19 - 1:1, Будимир, 27 - 1:2, Фекир (пен), 35 - 2:2, Хоакин, 48 - 3:2, Кубо, 70 - 3:3

"Бетис": Роблес, Бартра, Манди, Эмерсон, Морено, Хоакин (Тельо, 78), Гуардадо (Рауль Гарсия, 87), Каналес, Вильям Карвалью (Аленья, 73), Фекир, Морон.

"Мальорка": Рейна, Кутрис (Гамес, 31), Вальент, Раильо, Баба (Лаго Джуниор, 68), Посо (Седлар, 82), Севилья, Кубо, Дани Родригес, Будимир, Эрнандес.

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