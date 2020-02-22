"Бетис" и "Мальорка" забили шесть голов на двоих
В рамках 25-го тура испанской Примеры "Бетис" сыграл вничью с "Мальоркой".
"Бетис" по-прежнему занимает 12-е место, а "Мальорка" - 17-е.
"Бетис" - "Мальорка" 3:3
Голы: Эрнандес, 16 - 0:1, Каналес (пен), 19 - 1:1, Будимир, 27 - 1:2, Фекир (пен), 35 - 2:2, Хоакин, 48 - 3:2, Кубо, 70 - 3:3
"Бетис": Роблес, Бартра, Манди, Эмерсон, Морено, Хоакин (Тельо, 78), Гуардадо (Рауль Гарсия, 87), Каналес, Вильям Карвалью (Аленья, 73), Фекир, Морон.
"Мальорка": Рейна, Кутрис (Гамес, 31), Вальент, Раильо, Баба (Лаго Джуниор, 68), Посо (Седлар, 82), Севилья, Кубо, Дани Родригес, Будимир, Эрнандес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14