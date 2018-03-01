"Бетис" и "Реал Сосьедад" голов не забили

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"Бетис" и "Реал Сосьедад" голов не забили

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Бетис" разошелся миром с "Реалом Сосьедад". После этого матча "Бетис" поднялся на девятое место в Ла Лиге, "Реал Сосьедад" занимает 14-ю позицию.

"Бетис" – "Реал Сосьедад" - 0:0

"Бетис": Адан, Бартра, Фирпо, Дурмиси, Манди, Фабиан Руис, Будебуз (Санчес, 69), Герреро, Гарсия, Тельо (Камараса, 83), Леон (Рубен Кастро, 69).

"Реал Сосьедад": Мойя, Льоренте, де ла Белья, Одриосола, Морено, Сурутуса (Гуриди, 66), Ильярраменди, Каналес, Субельдия, Ойарсабаль (Баутиста, 90), Хуанми (Янузай, 73).

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