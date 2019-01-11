"Бетис" и "Реал Сосьедад" расписали боевую ничью в Кубке Испании

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"Бетис" и "Реал Сосьедад" расписали боевую ничью в Кубке Испании

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании "Бетис" на своем поле сыграл вничью с "Реалом Сосьедад" со счетом 0:0.

Ответная встреча состоится 17 января в Сан-Себастьяне.

"Бетис" – "Реал Сосьедад" - 0:0

"Бетис": Роблес, Бартра, Манди, Барраган, Герреро, Гуардадо (Тельо, 62), Вильям Карвалью, Санчес (Будебуз, 84), Каналес, Ло Чельсо, Санабрия (Морон, 78).

"Реал Сосьедад": Рульи, Ле Норман (Морено, 69), Тео, Сальдуа, Льоренте, Сурутуса (Мерино, 46), Субельдия, Хуанми, Сангальи (Янузай, 84), Ойарсабаль, Баутиста.

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