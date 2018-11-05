"Бетис" и "Сельта" закончили результативной ничьей

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"Бетис" и "Сельта" закончили результативной ничьей

Матч 11-го тура чемпионата Испании "Бетис" и "Сельта" закончился результативной ничьей."Бетис" четыре матча подряд проводит без побед в Примере.

"Бетис" - "Сельта" - 3:3.

Голы: Лорен Морон, 33 -1:0, Фирпо, 57 - 2:0, Гомес, 63 - 2:1, Мендес, 69 - 2:2, Гомес, 84 - 2:3, Каналес, 87 - 3:3. 

"Бетис": Пау Лопес, Сидней (Тельо, 85), Бартра, Манди, Фирпо, Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Лорен Морон (Хоакин, 80), Франсис Герреро (Санабрия, 80).

"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хункa, Окай Йокушлу, Буфаль (Юльсагер, 46), Мендес (Араухо, 90), Бельтран, Аспас, Эмре Мор (Гомес, 61).

"Сельта" располагается на 11-й строчке, "Бетис"  - на 14-й строчке.

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