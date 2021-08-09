"Бетис" и "Валенсия" близки к обмену игроками

Фото: инстаграм Морона/Автор неизвестен

Нападающий "Бетиса" Лорен Морон и полузащитник "Валенсии" Хасон в ближайшее время могут сменить клубную прописку.

Как сообщает ABC de Sevilla, клубы близки к обмену игроками.

По информации источника, на данный момент стороны работают над последними деталями сделки.

Отмечается, что слухи про включение в этот обмен хавбека "Валенсии" Ли Кан Ина являются ложью.

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