"Бетис" и "Валенсия" интересуются Старриджем

"Бетис" и "Валенсия" проявляют интерес к нападающему "Ливерпуля" Дэниелу Старриджу, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, испанские клубы могут приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сам форвард хочет сменить клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику.

В этом сезоне 28-летний Старридж провел 14 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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