"Бетис" и "Валенсия" вышли в следующий раунд Кубка Испании, "Хетафе" вылетел, проиграв 0:5

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"Бетис" и "Валенсия" вышли в следующий раунд Кубка Испании, "Хетафе" вылетел, проиграв 0:5Фото: твиттер "Валенсии"

Представляем результаты матчей 2-го раунда Кубка Испании.

"Льянера" - "Мальорка" 0:6

Голы: Седлар, 50 - 0:1, Жорди Мбоула, 55 - 0:2, Седлар, 62 - 0:3, Гайя, 74 - 0:4, Льябрес, 78 - 0:5, Анхель Родригес, 87 - 0:6

"Мальорка": Роман, Седлар, Гайя, Оливан (Коста, 46), Батталья (Севилья, 75), Фебас, Кубо (Ли Кан Ин, 67), Санчес, Жорди Мбоула, Пратс (Анхель Родригес, 75), Фер Ниньо (Льябрес, 67).  


"Арентейро" - "Валенсия" 1:3

Голы: Муса, 1 - 0:1, Магисано, 8 - 1:1, Гильямон, 99 - 1:2, Вальехо, 113 - 1:3

"Валенсия": Доменек, Фулькье (Пиччини, 68), Диакаби, Таррега, Гайя, Муса (Джейсон, 88), Черышев (Солер, 60), Васс (Вальехо, 103), Рачич (Гильямон, 60), Макси Гомес (Элдер Кошта, 88), Маркос Андре.


"Талавера" - "Бетис" 2:4

Голы: Гонгора (пен), 7 - 1:0, Иглесиас, 14 - 1:1, Хоакин (пен), 61 - 1:2, Пералес, 89 - 2:2, Лайнес, 116 - 2:3, Каналес, 119 - 2:4

"Бетис": Роблес, Песселья (Руис, 115), Эдгар Гонсалес, Миранда (Морено, 92), Хоакин (Каналес, 68), Вильям Карвалью (Виллиан Жозе, 92), Родригес, Родри (Лайнес, 64), Руибаль, Тельо (Хуанми, 69), Иглесиас.


"Аморебьета" - "Альмерия" 1:2

Голы: Умар, 24 - 0:1, Ороско, 56 - 1:1, Аппиа, 61 - 1:2


"Луго" - "Мирандес" 1:2

Голы: Маркес, 4 - 0:1, Морено, 65 - 1:1, Рикельме, 82 - 1:2


"Атлетико Балеарес" - "Хетафе" 5:0

Голы: Орфила, 6 - 1:0, Орфила, 44 - 2:0, Рохано, 68 - 3:0, Мартинес, 70 - 4:0, Винисиус, 89 - 5:0


"Депортиво" - "Осасуна" 1:2

Голы: Донсель, 23 - 1:0, Кике Гарсия, 45 - 1:1, Будимир, 64 - 1:2

"Осасуна": Эррера, Рамальо (Видаль, 75), Ойер Санхурхо, Давид Гарсия, Хосе Анхель, Роберто Торрес (Брашанац, 67), Онтиверос (Барха, 68), Иньиго Перес (Монкайола, 68), Мартинес, Кике Гарсия, Будимир (Ибаньес, 83).    


"Атлетико Манча Реал" - "Гранада" 1:0

Гол: Энрике, 21 - 1:0

"Гранада": Эскандель, Арьяс, Херман Санчес, Торренте, Абрам (Суарес, 46), Эскудеро, Мончу (Милья, 46), Этеки (Монторо, 64), Исма Руис (Мачис, 46), Бакка, Буцке (Молина, 70).


"Альбасете" - "Кадис" 0:1

Гол: Андоне, 20 - 0:1

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4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
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