"Бетис" и "Валенсия" вышли в следующий раунд Кубка Испании, "Хетафе" вылетел, проиграв 0:5
Фото: твиттер "Валенсии"
Представляем результаты матчей 2-го раунда Кубка Испании.
"Льянера" - "Мальорка" 0:6
Голы: Седлар, 50 - 0:1, Жорди Мбоула, 55 - 0:2, Седлар, 62 - 0:3, Гайя, 74 - 0:4, Льябрес, 78 - 0:5, Анхель Родригес, 87 - 0:6
"Мальорка": Роман, Седлар, Гайя, Оливан (Коста, 46), Батталья (Севилья, 75), Фебас, Кубо (Ли Кан Ин, 67), Санчес, Жорди Мбоула, Пратс (Анхель Родригес, 75), Фер Ниньо (Льябрес, 67).
"Арентейро" - "Валенсия" 1:3
Голы: Муса, 1 - 0:1, Магисано, 8 - 1:1, Гильямон, 99 - 1:2, Вальехо, 113 - 1:3
"Валенсия": Доменек, Фулькье (Пиччини, 68), Диакаби, Таррега, Гайя, Муса (Джейсон, 88), Черышев (Солер, 60), Васс (Вальехо, 103), Рачич (Гильямон, 60), Макси Гомес (Элдер Кошта, 88), Маркос Андре.
"Талавера" - "Бетис" 2:4
Голы: Гонгора (пен), 7 - 1:0, Иглесиас, 14 - 1:1, Хоакин (пен), 61 - 1:2, Пералес, 89 - 2:2, Лайнес, 116 - 2:3, Каналес, 119 - 2:4
"Бетис": Роблес, Песселья (Руис, 115), Эдгар Гонсалес, Миранда (Морено, 92), Хоакин (Каналес, 68), Вильям Карвалью (Виллиан Жозе, 92), Родригес, Родри (Лайнес, 64), Руибаль, Тельо (Хуанми, 69), Иглесиас.
"Аморебьета" - "Альмерия" 1:2
Голы: Умар, 24 - 0:1, Ороско, 56 - 1:1, Аппиа, 61 - 1:2
"Луго" - "Мирандес" 1:2
Голы: Маркес, 4 - 0:1, Морено, 65 - 1:1, Рикельме, 82 - 1:2
"Атлетико Балеарес" - "Хетафе" 5:0
Голы: Орфила, 6 - 1:0, Орфила, 44 - 2:0, Рохано, 68 - 3:0, Мартинес, 70 - 4:0, Винисиус, 89 - 5:0
"Депортиво" - "Осасуна" 1:2
Голы: Донсель, 23 - 1:0, Кике Гарсия, 45 - 1:1, Будимир, 64 - 1:2
"Осасуна": Эррера, Рамальо (Видаль, 75), Ойер Санхурхо, Давид Гарсия, Хосе Анхель, Роберто Торрес (Брашанац, 67), Онтиверос (Барха, 68), Иньиго Перес (Монкайола, 68), Мартинес, Кике Гарсия, Будимир (Ибаньес, 83).
"Атлетико Манча Реал" - "Гранада" 1:0
Гол: Энрике, 21 - 1:0
"Гранада": Эскандель, Арьяс, Херман Санчес, Торренте, Абрам (Суарес, 46), Эскудеро, Мончу (Милья, 46), Этеки (Монторо, 64), Исма Руис (Мачис, 46), Бакка, Буцке (Молина, 70).
"Альбасете" - "Кадис" 0:1
Гол: Андоне, 20 - 0:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14