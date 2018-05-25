"Бетис" интересуется двумя игроками "Барселоны"

Теги барселонабетисденис суареспако алькасер

"Бетис" интересуется двумя игроками "Барселоны"Севильский "Бетис" интересуется сразу двумя игроками каталонской "Барселоны", информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "зелено-белые" могут предпринять попытки подписать полузащитника "сине-гранатовых" Дениса Суареса и их форварда Пако Алькасера. Оба вполне могут решиться на переезд на "Бенито Вильямарин" в поисках стабильной игровой практики.

Напомним, Месси хочет, чтобы "Барселона" подписала хавбека "Бетиса". | soccernews.ru

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