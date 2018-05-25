"Бетис" интересуется двумя игроками "Барселоны"

Севильский "Бетис" интересуется сразу двумя игроками каталонской "Барселоны", информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом "зелено-белые" могут предпринять попытки подписать полузащитника "сине-гранатовых" Дениса Суареса и их форварда Пако Алькасера. Оба вполне могут решиться на переезд на "Бенито Вильямарин" в поисках стабильной игровой практики.

Напомним, Месси хочет, чтобы "Барселона" подписала хавбека "Бетиса". | soccernews.ru