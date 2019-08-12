"Бетис" интересуется форвардом "Реала"

Форвард "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Бетиса".

Как сообщает Marca, "зелено-белые" рассматривают вариант с арендой 26-летнего доминиканца. Отмечается, что проблемой является зарплата игрока, которая в "Реале" составляет 5 миллионов евро.

Мариано Диас является воспитанником "Реала". В 2017 году он ушел в "Лион", однако в 2018 снова вернулся в мадридский клуб.

В прошлом сезоне на его счету 4 забитых мяча в 19 матчах.

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