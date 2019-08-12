"Бетис" интересуется форвардом "Реала"
Форвард "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Бетиса".
Как сообщает Marca, "зелено-белые" рассматривают вариант с арендой 26-летнего доминиканца. Отмечается, что проблемой является зарплата игрока, которая в "Реале" составляет 5 миллионов евро.
Мариано Диас является воспитанником "Реала". В 2017 году он ушел в "Лион", однако в 2018 снова вернулся в мадридский клуб.
В прошлом сезоне на его счету 4 забитых мяча в 19 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32