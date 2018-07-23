"Бетис" интересуется игроком "Реала"

"Бетис" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Дани Себальосу, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, севильский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сделать это будет нелегко, так как на игрока рассчитывает новый главный тренер королевского клуба Хулен Лопетеги.

Напомним, что ранее Себальос выступал именно за "Бетис".

В прошлом сезоне 21-летний Себальос провел за "Реал" 22 матча и забил 2 гола.

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