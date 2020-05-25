"Бетис" интересуется японским хавбеком "Реала" Текефусом Кубо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, мадридский клуб готов отдать игрока в аренду, так как в основе "сливочные" не видят полузащитника. Помимо "Бетиса" футболистом интересуется "Реал Сосьедад".

Прошлым летом Кубо перешел из "Токио" в "Реал", после чего сразу ушел в аренду в "Мальорку".

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