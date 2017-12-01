"Бетис" – "Кадис" - 3:5 (обзор)

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"Бетис" – "Кадис" - 3:5 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/16 финала Кубка Испании между "Бетисом" и "Кадисом" (3:5).

Видео: "Бетис" – "Кадис".

Не пропустите: "Бетис" проиграл "Кадису" со счетом 3:5 и вылетел из Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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