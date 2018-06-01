"Бетис" купил хавбека сборной Японии

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"Бетис" купил хавбека сборной Японии

"Бетис" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Эйбара" Такаси Инуи.

29-летний японец присоединился к севильскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2021 года.

Инуи выступал за "Эйбар" с 2015 года, сыграл 94 матча и забил 11 голов.

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