"Бетис" купил хавбека сборной Японии

"Бетис" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Эйбара" Такаси Инуи.

29-летний японец присоединился к севильскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2021 года.

Инуи выступал за "Эйбар" с 2015 года, сыграл 94 матча и забил 11 голов.

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