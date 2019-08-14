"Бетис" купил звездного нападающего "Эспаньола"

"Бетис" купил форварда "Эспаньола" Борху Иглесиаса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 26-летнего нападающего с клубом рассчитан на пять лет. Его покупка стоила испанскому клубу 28 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне-2018/19 футболиста стал лучшим снайпером "Эспаньола", забив 20 мячей в 43 встречах.

Иглесиас выступал в "Эспаньоле" с лета 2018 года.

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