"Бетис" купил звездного нападающего "Эспаньола"

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"Бетис" купил звездного нападающего "Эспаньола"

"Бетис" купил форварда "Эспаньола" Борху Иглесиаса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 26-летнего нападающего с клубом рассчитан на пять лет. Его покупка стоила испанскому клубу 28 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне-2018/19 футболиста стал лучшим снайпером "Эспаньола", забив 20 мячей в 43 встречах.

Иглесиас выступал в "Эспаньоле" с лета 2018 года. 

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