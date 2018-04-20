"Бетис" – "Лас-Пальмас" - 1:0 (обзор)

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"Бетис" – "Лас-Пальмас" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 33-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Лас-Пальмасом" (1:0).

Видео: "Бетис" – "Лас-Пальмас".

Не пропустите: "Бетис" одержал шестую победу подряд благодаря голу в компенсированное время. | http://soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 33 65
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 33 51
7 Севилья 33 48
8 Жирона 33 47
9 Хетафе 33 45
10 Сельта Виго 33 44
11 Реал Сосьедад 33 43
12 Эйбар 33 43
13 Атлетик Бильбао 33 40
14 Леганес 33 39
15 Алавес 33 38
16 Эспаньол 33 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 33 27
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 32 17
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