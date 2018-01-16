"Бетис" – "Леганес" - 3:2 (обзор)

Теги бетислеванте

"Бетис" – "Леганес" - 3:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура испанской Примеры между "Бетисом" и "Леганесом".

bet-leg_64565 от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Не пропустите: "Бетис" дома добыл непростую победу над "Леганесом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов