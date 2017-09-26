"Бетис" – "Леванте" - 4:0 (обзор)

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"Бетис" – "Леванте" - 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча шестого тура испанской Примеры между "Бетисом" и "Леванте".

Не пропустите: "Бетис" дома крупно обыграл "Леванте". | http://soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 6 14
3 Севилья 6 13
4 Валенсия 6 12
5 Реал Мадрид 6 11
6 Леганес 6 10
7 Леванте 5 9
8 Реал Сосьедад 6 9
9 Бетис 5 9
10 Хетафе 6 8
11 Атлетик Бильбао 6 8
12 Эспаньол 6 8
13 Сельта Виго 6 7
14 Вильярреал 6 7
15 Лас Пальмас 6 6
16 Эйбар 6 6
17 Жирона 6 5
18 Депортиво Ла-Корунья 6 4
19 Малага 6 1
20 Алавес 6 0
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