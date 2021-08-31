"Бетис" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Бетис" может перехватить трансферную цель "Барселоны"Фото: инстаграм Бельерина/Автор неизвестен

Будущее испанского защитника "Арсенала" Эктора Бельерина остается неопределенным в последний день трансферного окна.

Как сообщает Sky Sports, футболист близок к переходу в "Реал Бетис" на правах годичной аренды с правом выкупа.

По информации источника, уже сегодня испанец пройдет медицинское обследование для "огурцов", после чего о сделке должно быть объявлено официально.

Ранее сообщалось, что футболиста хочет подписать "Барселона" в качестве замены для Эмерсона, который в ближайшее время должен перейти в "Тоттенхэм". 

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