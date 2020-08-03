"Бетис" может перехватить трансферную цель "Локомотива"

"Бетис" хочет купить вингера "Бордо" Франсуа Камано, утверждает Diario de Sevilla.

По информации источника, андалусийский клуб уже подготовил предложение о трансфере 24-летнего футболиста.

Напомним, что гвинеец также интересен "Локомотиву", но сторонам пока не удаётся согласовать условия сделки.

В минувшем сезоне Камано сыграл за "Бордо" 12 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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