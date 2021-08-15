"Бетис" может подписать Диего Година

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"Бетис" может подписать Диего ГодинаФото: инстаграм Година/Автор неизвестен

Уругвайский защитник "Кальяри" Диего Годин может вернутся в чемпионат Испании, сообщает La Razon.

По информации источника, к подписанию легендарного футболиста близок "Реал Бетис", который нуждается в усилении обороны.

Напомним, что Годин выступал за мадридский "Атлетико" с 2010 по 2019 года. В составе "матрасников" уругваец завоевал титул чемпионов Испании в 2014 году, забил золотой для команды гол в последнем туре в игре против "Барселоны" на Камп Ноу.

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