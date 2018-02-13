"Бетис" может подписать экс-хавбека "Рубина"

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"Бетис" может подписать экс-хавбека "Рубина"

Бывший полузащитник "Рубина" Алекс Сонг может продолжить карьеру в Испании, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в подписании 30-летнего камерунца заинтересован "Бетис". Трансфер может состояться в ближайшие дни.

Напомним, что в начале февраля Сонг в одностороннем порядке расторг контракт с "Рубином" и сейчас является свободным агентом.

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