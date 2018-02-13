"Бетис" может подписать экс-хавбека "Рубина"

Бывший полузащитник "Рубина" Алекс Сонг может продолжить карьеру в Испании, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в подписании 30-летнего камерунца заинтересован "Бетис". Трансфер может состояться в ближайшие дни.

Напомним, что в начале февраля Сонг в одностороннем порядке расторг контракт с "Рубином" и сейчас является свободным агентом.

Не пропустите: Неудачный дебют Зеедорфа: "Бетис" в гостях одолел "Депортиво". | http://soccernews.ru