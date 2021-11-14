"Бетис" может подписать полузащитника "Баварии"

Фото: инстаграм Роки/Автор неизвестен

Испанский хавбек мюнхенской "Баварии" Марк Рока заинтересовал "Реал Бетис", сообщает издание Diario de Sevilla.

По информации источника, наставник андалузского клуба Мануэль Пеллегрини лично хочет подписания испанского футболиста.

Отмечается, что переход могут оформить уже в январское трансферное окно в виде аренды.

Рока перешел "Баварию" в 2020 году за 9 миллионов евро из "Эспаньола".

Соглашение испанца с "Баварией" рассчитано до июня 2025 года.

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