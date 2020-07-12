"Бетис" может подписать полузащитника "Реала"

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"Бетис" может подписать полузащитника "Реала"

Севильский "Бетис" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Браиму Диасу, сообщает издание Mundo Deportivo.

По сведениям издания, на приобретении хавбека настаивает новый главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини, который ранее работал с ним в "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 20-летний Диас провел за "Реал" девять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2025 года.

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