"Бетис" на 97-й минуте упустил победу над "Эспаньолом" в матче Ла Лиги
В матче 5-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле сыграл вничью с барселонским "Эспаньолом" со счетом 2:2.
Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен
На 16-й минуте счет открыл Алеиш Видаль, но в конце первого тайма хозяев вывели вперед голы Виллиана Жозе и Набиля Фекира. Спас барселонцев от поражения Леандро Кабрера, который отличился в компенсированное время второго тайма.
"Бетис", набрав шесть очков, остался на 11-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с тремя очками остался на 16-й позиции.
"Бетис" Севилья – "Эспаньол" Барселона - 2:2 (2:1)
Голы: Видаль, 16 - 0:1, Виллиан Жозе, 41 - 1:1, Фекир, 45 - 2:1, Кабрера, 90+7 - 2:2
"Бетис": Браво, Бельерин, Руис (Эдгар Гонсалес, 7), Песселья, Морено, Каналес (Хуанми, 66), Вильям Карвалью (Гуардадо, 70), Родригес, Родри (Камараса, 66), Виллиан Жозе (Иглесиас, 69), Фекир.
"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (У Лэй, 61), Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Алеиш Видаль (Меламед, 81), Дардер, Морланес (Баре, 46), Мелендо (Морон, 46), де Томас, Эмбарба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14