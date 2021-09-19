"Бетис" на 97-й минуте упустил победу над "Эспаньолом" в матче Ла Лиги

В матче 5-го тура чемпионата Испании "Бетис" на своем поле сыграл вничью с барселонским "Эспаньолом" со счетом 2:2.

Фото: инстаграм "Бетиса"/Автор неизвестен

На 16-й минуте счет открыл Алеиш Видаль, но в конце первого тайма хозяев вывели вперед голы Виллиана Жозе и Набиля Фекира. Спас барселонцев от поражения Леандро Кабрера, который отличился в компенсированное время второго тайма.

"Бетис", набрав шесть очков, остался на 11-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с тремя очками остался на 16-й позиции.

"Бетис" Севилья – "Эспаньол" Барселона - 2:2 (2:1)

Голы: Видаль, 16 - 0:1, Виллиан Жозе, 41 - 1:1, Фекир, 45 - 2:1, Кабрера, 90+7 - 2:2

"Бетис": Браво, Бельерин, Руис (Эдгар Гонсалес, 7), Песселья, Морено, Каналес (Хуанми, 66), Вильям Карвалью (Гуардадо, 70), Родригес, Родри (Камараса, 66), Виллиан Жозе (Иглесиас, 69), Фекир.

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (У Лэй, 61), Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Алеиш Видаль (Меламед, 81), Дардер, Морланес (Баре, 46), Мелендо (Морон, 46), де Томас, Эмбарба.

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