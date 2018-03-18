"Бетис" на своём поле спокойно разобрался с "Эспаньолом"

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Бетис" в родных стенах одержал разгромную победу над "Эспаньолом".

"Бетис" – "Эспаньол" - 3:0

Голы: Фирпо, 34 - 1:0, Будебуз, 56 - 2:0, Герреро, 69 - 3:0.

"Бетис": Адан, Бартра, Амат, Фирпо, Манди, Будебуз (Тельо, 81), Гарсия, Фабиан Руис, Гуардадо (Дурмиси, 73), Герреро, Морон (Леон, 75).

"Эспаньол": Лопес, Дуарте, Кариколь, Марк Наварро, Лопес Сильва, Гранеро (Вила, 81), Санчес, Санчес, Пьятти (Дардер, 46), Баптистао (Гарсия, 70), Морено.

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